Fernando Santos faz quatro alterações: o onze de Portugal contra a Chéquia

Confira as equipas iniciais de Portugal e Chéquia para o encontro da Liga das Nações, com início às 19h45, em Alvalade.

Fernando Santos faz quatro alterações no onze de Portugal para o jogo com a Chéquia, tendo como comparação o encontro com a Suíça (4-0). Diogo Costa, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes são apostas iniciais, saindo Rui Patrício, Nuno Mendes, Bruno Fernandes e Otávio.

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphael Guerreiro; William Carvalho, Rúben Neves e Bernardo Siva; Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Suplentes: Rui Patrício, Rui Silva, Diogo Dalot, David Carmo; João Palhinha, João Moutinho, André Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Otávio, Nuno Mendes e Vitinha.

Onze da Chéquia: Stanek; Zima, Brabec e Mateju; Coufal, Soucek, Sadilek e Havel; Lingr, Kuchta e Hlozek.

Suplentes: Vaclík, Mandous, Jemelka, Kúdela, Kalvach, Pesek, Jurecka, Tecl, Cerny, Zeleny, Vlkanova e Král.