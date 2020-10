Fernando Santos fala sobre o dia em que Ronaldo "sairá pelo próprio pé"

Selecionador nacional vê o capitão focado e elogia a sede de vitórias do astro.

Cristiano Ronaldo é um dos temas constantes das conferências de imprensa de Fernando Santos. Este sábado, na antevisão do selecionador ao duelo de domingo com a campeã do Mundo França, o técnico nacional foi questionado sobre a motivação do capitão da Seleção, uma vez que, na final de 2016, em Paris, saiu lesionado ainda na primeira parte.

"Quatro anos depois? Eu não sei, vocês têm visto os últimos jogos, sabem bem como ele se sente, continua ao seu melhor nível", asseverou Santos, que frisou a "motivação" do CR7 e perspetivou o dia em que Cristiano "sairá pelo próprio pé":

"Para o Cristiano Ronaldo é sempre importante estar ao melhor nível, ele alimenta-se disso. Quando o vi com 17 anos é que me impressionou, essa vontade de bater recordes. E ao longo de todos estes anos, mantém essa vontade. No dia em que ele deixar de ter essa adrenalina, sairá pelo pé dele. Como continua a querer fazer mais e mais, está bem e aconselha-se", rematou Fernando Santos, que este sábado celebra o 66.º aniversário.