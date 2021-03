Fernando Santos fala em "dores de cabeça" e aborda lesões de Félix, Danilo e Moutinho

Selecionador nacional após o triunfo de Portugal, por 3-1, sobre o Luxemburgo.

Lesões: "O João Félix não sei, ainda não tive oportunidade de saber. Estava muito queixoso, disse que não podia continuar. O Danilo já esperávamos que dificilmente ia poder estar, estava com uma lesão no gémeo, já não é de hoje. O João [Moutinho], tínhamos a esperança que pudesse estar, uma dorzita, uma espécie de faísca, fizemos o teste ontem treinou, consegue correr bem, passar curto, mas tudo o que é bolas longas tem mais dificuldade e não estava apto."

João Palhinha e Nuno Mendes: "Felizmente tenho já há um bom tempo algumas dores de cabeça. Quando os convoquei sabia que ia ter essa dor de cabeça, sabia que quando chegassem aqui iam mostrar que tinha de pensar neles claramente."

Bruno Fernandes fez falta? "Sim, mas já jogámos e ganhámos sem ele. Não vejo a razão para falar no Bruno Fernandes. João Félix também saiu... Não podemos entrar por aí. Somos campeões da Europa, ganhámos a Liga das Nações. [a seleção] É muito pouco dependente de jogador A, B ou C, temos muitos bons jogadores."

Balanço? "Queríamos vencer os três jogos, ter os 9 pontos para nos dar uma margem de manobra importante. Não estou completamente satisfeito, mas dependemos exclusivamente de nós, o que é obviamente muito importante. O balanço positivo, não no topo, isso seria com aquele golo (in)validado. Pelas exibições, houve coisas que não nos convenceram totalmente. Podíamos ter feito mais com o Azerbaijão, reconhecemos todos isso, os jogadores reconheceram, eu próprio podia ter feito algo diferente. Com a Sérvia foi uma boa primeira parte, mas depois houve momentos que temos de repensar. Um deles é não sofrer um golo aos 30 segundos da segunda parte quando a bola está nossa. Foi um momento de desatenção coletivo. Mas tivemos coisas positivas. Hoje, 30 minutos muito amorfos e depois 70' de muito bom nível, não no expoente máximo, mas com a equipa a ganhar muito a bola, a sair com fluência e velocidade. Positivo sim porque dependemos só de nós."