Fernando Santos fala do presente e do futuro papel de Ronaldo na Seleção

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o triunfo sobre a Suíça (6-1) nos oitavos de final do Mundial do Catar

Ronaldo no banco e a melhor exibição de Portugal: "Podia ser implementada, não é por isso. O que pretendemos é esta fluência da equipa. Correu muito bem hoje, a equipa fez muito bom jogo, em todos os aspetos, com circulação, com posse, com confiança. Manifestam isso nos treinos, com determinação, estão muito unidos. Reflete-se na capacidade de trabalho e de recuperação. Hoje funcionou bem, outros dias não tanto. Importante é baixar um bocadinho isto. Lembro-me do jogo do Mundial com Marrocos. Percebo que as pessoas estejam contentes, mas temos um jogo daqui a quatro dias com Marrocos que acabou por derrotar com mérito a Espanha, um dos principais candidatos. Temos de olhar para eles e decidir em termos estratégicos. Foi o que levou a esta alteração. Esse assunto ficou sanado. Terminei a outra conferência a dizer que o assunto estava encerrado. Há que ver o exemplo que ele deu, com profissionalismo, a forma como celebrou os golos, como entrou, com vontade enorme. Se continuarmos assim e conseguirmos melhorar algumas coisas estamos no caminho certo."

Novo papel de Ronaldo: "Isso vou definir, tenho excelente relação com ele, desde os 19 anos, relação muito forte. E essa relação não se altera. Não confundimos questão humana com a de jogador e treinador e o que se tem de fazer durante o jogo. Continua a ser importantíssimo para a Seleção."

Jogadores do ataque: "Tenho a minha forma de observar e de ver. Trouxe os jogadores que melhor entendi que serviam. temos jogadores nessa posição. O André, o Ronaldo, o Gonçalo é muito dinâmico e ataca o espaço na zona interior, foi o que vi no clube dele, nas observações que fiz. Não é nenhuma novidade. Já tinha entrado, alguma razão há. Temos três nos quais tenho absoluta confiança e depois coloco o que achar melhor para cada jogo como sempre fiz na minha vida."

Futuro de Ronaldo no Mundial: "Ronaldo vai fazer parte, todos podem ser utilizados, os 24. No campeonato da Europa anterior é que não. Ainda bem. Lembro bem de Marrocos e do alto índice competitivo. Amanhã uma parte boa do meu dia será para observar esse jogo. Conheço bem Marrocos. Se tiveram mérito em vencer a Espanha temos de baixar à terra e saber que o próximo jogo será muito difícil."