Fernando Santos explicou ausência de Danilo e deixou uma certeza

Danilo já não ficava fora de um jogo desde as meias-finais da Liga das Nações de 2019

"O Danilo estava com uma 'dorzita' no treino, optei então pelo Rúben Neves, que tinha capacidade para jogar nos últimos 30 metros e já tinha ligação com o João Moutinho de jogarem juntos no Wolves", disse Fernando Santos, explicando a ausência de Danilo dos 23 jogadores de Portugal, que esta quarta-feira derrotou o Azerbaijão, por 1-0.

"Sentia que Danilo não estava a cem por cento. Ele é muito importante na Seleção", acrescentou ainda depois do jogo de qualificação para o Mundial'2022.

O futebolista do PSG já não ficava fora de um jogo desde as meias-finais da Liga das Nações de 2019, mais precisamente do embate com a Suíça (3-1), em 05 de junho de 2019, no Dragão, que falhou devido a castigo.