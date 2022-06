Fernando Santos explica Cristiano Ronaldo no banco

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o empate 1-1 em Espanha, na primeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo começou no banco: "Muitas vezes perguntam porque é que ele é titular. Porque entendi assim. Foi uma opção técnica, tática. Para a forma como queríamos abordar o jogo, pareceu-nos ser a melhor opção. Não tem nada a ver com a qualidade do Cristiano. Há momentos em que é importante jogar de outra maneira. Sempre contando que ele podia entrar na segunda parte."

Substituições melhoraram a equipa? "Não sei. Na primeira parte também tivemos oportunidades de golo. Mas abusámos da profundidade, não tivemos paciência para chegar mais perto da zona intermédia para depois, sim, aproveitar os espaços nas costas da Espanha. Começámos a fazer isso muito atrás, não nos deu proveito. E explorámos demasiado as características do Rafael Leão, que é muito possante. Mas se está sempre a fazer o mesmo movimento, acaba por não produzir o que pode produzir. Ainda assim, criou duas boas situações. Depois do golo da Espanha perdemos alguma conexão. Na segunda parte entrámos bem, com mais posse, a obrigar a Espanha a abrir espaços. Depois, pareceu-me claro que era preciso ter dois jogadores de corredor, como o Horta e o Gonçalo Guedes, e isso resultou. A equipa tem várias soluções."