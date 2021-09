Fernando Santos explica Ronaldo e recorda uma conversa sobre Eusébio

Declarações de Fernando Santos, depois do Portugal-Irlanda (2-1) na qualificação para o Mundial'2022

No final do Portugal-Irlanda, que Ronaldo decidiu com dois golos nos instantes finais, o selecionador nacional, Fernando Santos, falou da tendência do capitão para resolver jogos.

"O Ronaldo é isto, sempre foi a sua história. Os grandes jogadores são assim, mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem como é habitual. Tive um treinador, o Jimmy Hagan, a quem um dia perguntei porque não tirava o Eusébio mesmo quando jogava mal. E ele respondeu: 'e quando eu precisar dele, onde está o Eusébio?'. Os grandes jogadores são assim, aparecem mesmo quando não estão tão bem", referiu Fernando Santos em declarações à RTP.