Fernando Santos explica escolhas iniciais na Suíça: "Pilhas um bocado gastas"

Declarações do selecionador de Portugal em reação à derrota sofrida contra a Suíça, por 1-0, em jogo referente ao grupo A2 da Liga das Nações, realizado no Stade Genève

Jogadores de referência não entraram de inicio: "O Bernardo [Silva] é um dos jogadores mais cansados da equipa. Já tinha dito, a propósito do jogo com a Chéquia, que as pilhas estavam um bocado gastas. Portanto, a solução seria: ou pôr logo a jogarno princípio, quando o adversário ainda está muito poderoso, ou saber que o adversário vai correr e vai haver outro tipo de espaços no campo. Para aquilo que são as muitas capacidades do Bernardo, consegue, com espaço, criar muitos problemas, esta era uma opção muito clara. A outra podia ser o [Gonçalo] Guedes, mas quem jogou lá foi o Otávio. Mas não é por aí."

Agradecimento ao público: "Queria agradecer ao fantástico público português. Foram o 12.º jogador, empurraram muito a equipa, parabéns a eles pelo que ajudaram e apoiaram a equipa."

Exibição de Omlin, guarda-redes da Suíça: "Por aquilo que fez hoje é um excelente guarda-redes. Defendeu tudo e mais alguma coisa que havia para defender e o que não havia para defender defendeu também."