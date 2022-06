Fernando Santos explica ausências de Ronaldo, Moutinho e Guerreiro frente à Suíça

Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez este sábado a antevisão ao jogo de amanhã (19h45), na Suíça, relativo à quarta jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Ausência de Ronaldo, Moutinho e Guerreiro na Suíça: "É uma questão de gestão normal. Foi pensada ao longo do percurso. Não faria sentido termos 26 jogadores a viajar para a Suíça se apenas 23 podem ir para o banco. Fomos tomando as opções que consideramos melhores em termos de gestão física e recaiu sobre estes."

O que vai mudar a Suíça? "Vão alterar de certeza. Foi um resultado anormal (4-0) o primeiro jogo contra eles, em Alvalade. A Suíça é das equipas que mais cresceu nos últimos dez anos. Tem muita qualidade, jogadores de altíssimo nível, uma equipa muito organizada, consistente. Sempre presente nas fases finais. E mesmo contra nós, tiveram períodos de competitividade, em que nos criaram problemas. Vão analisar o confronto e o porquê de terem tido dificuldades contra nós. Nós faremos o mesmo, porque não fizemos tudo bem. Esperamos uma Suíça a querer mostrar que se pode bater com Portugal."

Apenas 72 horas entre os jogos. Esperam-se alterações no onze? "Vão haver algumas, sim. O Nuno Mendes já iria jogar. Haverá algumas alterações. A Gestão tem sido feita no início e no decorrer dos próprios jogos, tendo em conta os momentos do jogo."