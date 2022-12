Fernando Santos explica ausência de Ronaldo do onze titular

Declarações de Fernando Santos à chegada ao estádio que recebe o Portugal-Suíça

Opção técnica ou palavras? "Não está nada ligado. Disse que esse assunto estava encerrado e foi esquecido. Opção estratégica, já vínhamos há uns dias a preparar e foi questão estratégica para este jogo. Cambiantes diferentes, movimentos diferentes, nada mais do que isso", afirmou Fernando Santos à chegada ao Estádio Lusail, palco do Portugal-Suíça, partida dos oitavos de final do Mundial'2022.

"Ele [Ronaldo] é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo vai de certeza absoluta ajudar Portugal", disse ainda.

Questionado pela RTP, que por transmitir o jogo tem acesso a uma curta entrevista no pré-jogo, o selecionador disse ainda o que procura com este onze sem Ronaldo. "Equipa com desenvoltura muito grande, com cinco jogadores da frente com grande desenvoltura, para criar espaços para poder jogar. E uma equipa equilibrada, mas com grande desenvoltura", afirmou.