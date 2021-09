Fernando Santos: "Esta janela de seleções não faz sentido"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, na antevisão ao jogo particular frente ao Catar.

Ronaldo não vai estar em campo. Isso muda a forma de jogar da Seleção? "A forma de jogar da equipa é a que normalmente tem. Mas nem sempre as coisas funcionam como nós queremos. Os jogadores vêm das suas equipas, vêm de posicionamentos diferentes, de objetivos diferentes, rotinas distintas, pensamentos de jogo diferentes... Chegam aqui e não têm oportunidade de treinar. É colocá-los em campo e explicar, em termos de quadro, o que procuramos tentar fazer. Esta janela de seleções não faz sentido na minha opinião. Chegamos aqui não treinámos nenhuma vez, agora vamos fazer uma viagem de três horas. O treino hoje foi tão curto que vocês viram que estávamos aqui todos prontos já para falar."

Aspetos a melhorar: "Vamos tentar manter as nossas dinâmicas. A bola tem de circular mais e mais rápido. A ação individual é importante, mas é o coletivo que faz a equipa jogar bem. Não temos sido, ultimamente, uma equipa muito equilibrada. Nos últimos quatro jogos realizados, sofremos oito golos. É algo anormal. Marcámos menos do que o que sofremos. Assim é difícil ter bons resultados. Já vi o jogo na televisão, que às vezes nos elucida melhor de aspetos que no campo não percebemos. A partir dos 25 minutos demos muitas hipóteses no contra-atraque, o jogo partiu-se e ficou mais difícil. Temos de regressar ao que somos, a jogar como equipa, a jogar com criatividade, com qualidade, mas como equipa."