Fernando Santos: "Episódio com Cristiano Ronaldo? Não teve influência nenhuma, zero"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a derrota por 1-0 com Marrocos.

E​​​​​​pisódio com Cristiano teve influência? "Não teve influência nenhuma, zero."

Ronaldo a suplente? "Não mudava nada, em termos de equipa não posso pensar com o coração. A decisão estratégica foi das mais difíceis, mas não posso pensar com o coração, tenho que pensar com cabeça. Não é que o Ronaldo já não seja um grande jogador, não tem a ver com isso."

Ronaldo em lágrimas no final do jogo: "Não houve efeito nenhum dessa questão. Se fosse colocado em termos humanos, os dois que ficaram mais doridos fomos eu e ele. Se fosse pelo coração... mas um treinador não pode pensar pelo coração. É uma coisa que nos marca. Mas não teve influência nenhuma."