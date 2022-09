Fernando Santos: "Empate? Antes só se falava em ganhar, ganhar e ganhar..."

Declarações do selecionador português, na antevisão ao encontro com a Espanha, marcado para esta terça-feira (19h45)

Antevisão à partida: "Antes, Portugal tinha de ganhar os dois jogos. Só se falava em ganhar, ganhar e ganhar. O que quero é que os jogadores se foquem, diante de um adversário com mais ou menos qualidade... Espanha tem o seu padrão, não vai mudar em nada. Quando nos focamos menos em nós próprios, sem egocentrismo, com agressividade, o que fazer com e sem bola, se fizermos isso, vamos estar sempre mais perto da vitória. Vamos jogar como sempre, não posso falar com os jogadores e dizer que temos dois resultados possíveis."

Mais pressão: "Significa motivação. Pressão? Não podemos ter mais. Esta Seleção joga sempre para ganhar. Sabemos viver bem com a pressão, porque temos tido resultados."

Europa atrás de Brasil e Argentina para o Catar? "Não vou falar do Campeonato do Mundo. Estou aqui a falar da Espanha, depois terei todo o prazer de falar sobre o Mundial."