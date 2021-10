Fernando Santos: "Mudar o sistema? Portugal vai jogar como sempre jogou"

Declarações do selecionador nacional, proferidas esta segunda-feira, em projeção do duelo com o Luxemburgo, antepenúltimo desafio de qualificação para o Mundial'2022

Expectativa para o jogo: "Um jogo com grau de dificuldade elevado até pelo que vi que fizeram perante a Sérvia. O resultado foi injusto. A Sérvia conseguiu quatro, cinco oportunidades, mas quem olhar para o resumo fica com uma ideia errada. A Sérvia conseguiu essas oportunidades em contra-ataque. Quando jogamos em Luxemburgo, há cinco meses, percebemos que estão melhores. É uma equipa bem estruturada a nível defensivo e ofensivo e que procura ter bola. O regresso de alguns jogadores vai trazer acrescento. Faltam-nos ganhar três finais para nos apurarmos. A equipa deve estar focada no que pode fazer bem. E faz bem. Se estivermos equilibrados e tivermos capacidade ofensiva, estaremos mais perto da vitória. Acredito que vai acontecer. Não espero um Luxemburgo remetido atrás. Não faria sentido só jogarem em contra-ataque."

Mais benéfico defrontar um adversário olhos nos olhos: "Se estivermos bem equilibrados nas ações ofensivas, sim. Haverá mais espaço, menos aglomeração. Em muitos momentos do jogo, vamos empurrar o Luxemburgo. Vai haver uma abertura maior para tirar proveito contra uma equipa que não jogue apenas com bloco baixo e cerrado, como é habitual fazerem contra Portugal. No plano teórico, se jogarem mais aberto, teremos mais probabilidades [de ganhar]."

O que foi importante passar aos jogadores? Hoje vai ser feito esse trabalho, ontem foi mais de recuperação. Já fui passando as ideias do que pretendemos. Hoje também fizemos isso, ao nível das bolas paradas. Logo à tarde, na palestra, procurarei mostrar aos jogadores o que temos de fazer. Mas também dar a conhecer esta equipa do Luxemburgo."

Admite mudar o sistema e jogar com três centrais, por exemplo? "De maneira alguma. Portugal vai jogar como sempre jogou. Nunca vai alterar a sua forma de jogar."