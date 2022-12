Fernando Santos: "Em consciência, colocarei sempre a melhor equipa"

Declarações do selecionador português, antes do confronto com a Suíça, marcado para esta terça-feira (19h00) e referente aos oitavos-de-final do Mundial

Favoritismo: "Ouvi as declarações do adjunto da Suíça e dizem que são favoritos. Têm toda a capacidade para ganhar o jogo. Nós também. Não sabemos quanto tempo vai durar. Acreditamos que é possível continuar aqui. Se éramos candidatos e agora somos favoritos? Digo sempre que estamos mais perto. Isso não importa nada. Obrigação temos sempre. Quem joga por Portugal, tem a obrigação de jogar sempre para ganhar. É nisso que estamos focados. O gozo para preparar é o mesmo. Os três dos grupos também me deram muito gozo"

Coreia do Sul: "Cheguei à conclusão que jogámos mesmo bem na primeira parte. Portugal criou 4, 5, 6 oportunidades, dominou, jogadores estiveram muito bem. Fomos penalizados por um golo, num canto. Na segunda parte não estivemos tão assertivos, mas a equipa continuou bem. Fomos penalizados noutro detalhe. Os detalhes é que fazem a diferença. É preciso concentração total, muito mais num jogo como este."

Onze titular: "Não é tirar crédito às pessoas. Não vejo as notícias. Preciso de me concentrar. Tenho de ficar focado nos treinos e na equipa. Em consciência, colocarei sempre a melhor equipa. Acerto ou não, já é outra coisa. Se calhar, depois do jogo, posso ter outra opção."



Suíça: "A Suíça joga junta há muito tempo. São confrontos duros, difíceis, competitivos. É uma equipa conhecedora do jogo. Sabem muito bem o que querem. Estando a perder, a Suíça nunca perdeu o norte contra a Sérvia. Foram encarando o jogo com o mesmo foco. Espero uma Suíça que sabe o que quer. Não é uma equipa defensiva. Shaqiri estava lesionado. Manteve a mesma estrutura. Têm uma pequena nuance: jogavam um 1x2 e agora jogam 2x1. Em termos de organização, é quase mais um 4x4x2. Analisámos e conhecemos. Não retira o padrão à equipa. Sommer joga muito bem com os pés. Não é uma equipa de vertigem, ao contrário da Coreia. Procura sair a jogar para usar as armas que têm. Já os defrontámos. Temos feito coisas muito boas e um ou outro detalhe menos bom. É preciso erradicar alguns detalhes."