Fernando Santos após o Luxemburgo-Portugal: "Ansiedade não tem nada a ver com andar a passo"

Selecionador português após o triunfo de Portugal no Luxemburgo, por 3-1, depois de estar a perder por 1-0.

Primeira parte com ansiedade? Andar a passo? "Ansiedade não tem nada a ver com andar a passo. Nós jogámos a passo. Andámos a jogar para o lado e para trás. Nada de intensidade no jogo. Em termos ofensivos nunca metemos velocidade no jogo. Equipa sempre muito amorfa, em termos de intensidade. Com qualidade técnica sim, mas sem intensidade. A qualidade técnica não chega. Temos de equilibrar na intensidade do jogo. Quando fazemos isso a nossa qualidade técnica vai sempre marcar a diferença. Se só usarmos a qualidade técnica qualquer adversário nos vai criar dificuldades. Depois acordamos, reagimos, fomos para cima, tivemos mais uma ou duas oportunidades. A única coisa que tínhamos de mudar era essencialmente a atitude. Atitude... Não estou a dizer que os jogadores não quiseram, é a paixão pelo jogo, da intensidade. Na segunda parte pusemos intensidade, paixão, Luxemburgo já pareceu uma equipa diferente. Depois podíamos ter feito mais golos."

Solução para esse problema de intensidade? "Se conseguisse resolver o problema obviamente não tinha acontecido, mas vou ter de conseguir. Não é fácil, a jogar de 70 em 70 horas, não podemos estar a massacrar os jogadores, tem de ser na base da conversa. E depois também é palestra a mais."

Qualidade individual: "Jogadores estão de parabéns pelo que fizeram durante 60 minutos. Temos de manter a intensidade, temos de ser iguais a nós próprios, com muita paixão, organização, a qualidade técnica fará a diferença, sempre fez e continuará a fazer."