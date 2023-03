Declarações de João Cancelo, lateral do Bayern e da Seleção, após a vitória de Portugal, por 4-0, sobre o Liechtenstein, esta quinta-feira.

Fernando Santos terá sido adepto especial através da televisão: "Não sei, espero que sim. Fernando Santos é um homem com coração de ouro. É uma pessoa que deu muito a este grupo, deu muito a todos os jogadores que estão aqui e não devemos ser ingratos. Nem a equipa, nem os portugueses, porque ele deu-nos um Europeu, uma Liga das Nações e é um dos melhores treinadores que passou por cá."

As novas ideias: "É uma nova tática, uma nova forma de jogar e são novas ideias. Estamos todos - eu e os meus colegas - a procurar assimilar o mais rapidamente possível os conceitos do novo treinador, Roberto Martínez, mas não desvalorizando o que fez Fernando Santos. Por mim, essencialmente, porque me deu a oportunidade de concretizar o meu sonho, que era representar o meu país no Mundial. E uma palavra de apreço também para ele, que continue a ter um bom trabalho e desejo-lhe toda a sorte do mundo."

Portugal pode ser campeão europeu pela segunda vez: "Vamos calmamente, jogo a jogo. Hoje foi um jogo contra uma equipa claramente inferior, mas também uma palavra de apreço para eles, porque deram o melhor deles, o esforço deles nunca pode ser desvalorizado, mas o nosso talento individual ditou o resultado final, mas é sempre bom começar com os três pontos."

Quais as principais diferenças entre Fernando Santos e Roberto Martínez? "Não gosto muito de comparar, nem treinadores, nem jogadores. Cada um tem a sua qualidade e cada pessoa gosta mais de um ou de outro. Eu tento assimilar o mais rapidamente possível o conceito deste novo treinador, sem desvalorizar o que o mister Fernando santos fez. Era uma forma completamente diferente de jogar. Vê-se que este treinador gosta de pressão alta, gosta muito de intensidade no seu jogo e assim que assimilarmos esses conceitos vamos estar mais perto da vitória, porque toda a gente sabe que a nível de talento individual somos das melhores seleções do mundo."