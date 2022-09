Fernando Santos e Ronaldo a querer jogar mais um Europeu: "Nada que me estranhe"

Declarações do selecionador português, antes do encontro com a Chéquia, marcado para este sábado e referente à Liga das Nações

Cristiano Ronaldo a querer jogar o próximo Euro: "Nada que me estranhe. Ele tem-no dito quantas e quantas vezes, o orgulho de estar na Seleção. É perfeitamente normal. Se perguntarem ao Rúben Dias se daqui a 10 anos quer estar aqui, ele responderá que sim."

Que adversário espera: "A Chéquia fez um Euro muito bom e continuaram nesta Liga das Nações. Em casa deles, a Espanha empatou no último minuto, a Suíça perdeu. É uma equipa com jogadores de qualidade. Cria sempre muitos problemas aos adversários. Portugal foi um vencedor justo, mas este adversário já nos criou problemas. Espero uma equipa semelhante. Portugal sabe que tem de olhar para si próprio, respeitando muito os adversários. Temos que impor o nosso jogo lá dentro, cá fora vale pouco, diante de uma equipa que vai trabalhar muito."