Fernando Santos e Portugal como candidato: "Acharam que eu era maluquinho..."

Selecionador nacional fala sobre as mais recentes exibições de Portugal.

Portugal tem jogado olhos nos olhos com as melhores seleções: "Nos últimos anos Portugal mostrou capacidade de lutar contra os adversários. Esteve em todas as fases finais, em meias-finais... tem feito excelentes campanhas com grande capacidade e qualidade. Cheguei e disse que Portugal era candidato e assumi, hoje assumo também. Acharam que eu era maluquinho. Uns apresentam umas dificuldades e outros jogos outras. Espanha e França, uma das melhores e o campeão do mundo. Portugal joga sempre a acreditar que é possível vencer. Nem sempre é possível de olhos nos olhos, não é assim. Portugal afirma-se, e nota-se no que põem em jogo contra nós, que Portugal é uma equipa respeitada".

Elogios à Suécia: "Mais importante a mensagem fundamental é que Portugal estará sempre preparado para esses jogos, como contra a Suécia que é uma grande equipa. Isto é o Campeonato da Europa de há uns anos. É muito mais difícil neste cenário. Os que estão na primeira divisão são do top-16, dos oitavos de final. Quer dizer que a Suécia é equipa de grande qualidade na estratégia e organização, trabalha muito, sabe muito bem pisar o campo, criou muitas dificuldades, defensivamente bem organizada, tem qualidade técnica. Estas equipas nórdicas são boas tecnicamente no passe e na receção. Tem estes ingredientes e dois nas alas, que aportam à equipa essa parte da imaginação e criatividade. As contas deste grupo passam muito pela Suécia".