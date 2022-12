Selecionador do Ano para a IFFHS: Fernando Santos e Paulo Bento nomeados

Fernando Santos é um dos 20 nomeados pela IFFHS para Selecionador do Ano de 2022. O português Paulo Bento também está na corrida.

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou, este domingo, a lista de 20 nomeados para o galardão de Selecionador do Ano de 2022. O português Fernando Santos é um dos que está na corrida ao prémio.

De recordar que o "Engenheiro" deixou a Seleção portuguesa recentemente, depois do Mundial'2022, em que a equipas das Quinas chegou aos quartos de final. No período em questão, Fernando Santos venceu dez jogos, empatou um e perdeu quatro.

Também o português Paulo Bento, que deixou a seleção da Coreia do Sul depois do Campeonato do Mundo no Catar, concorre a esta distinção.

Confira os nomeados:

Zlatko Dalic - Croácia

Didier Deschamps - França

Fernando Santos - Portugal

Louis van Gaal - Países Baixos

Gareth Southgate - Inglaterra

Czeslaw Michniewicz - Polónia

Murat Yakin - Suíça

Lionel Scaloni - Argentina

Tite - Brasil

Gustavo Alfaro - Equador

Walid Regragui - Marrocos

Aliou Cissé - Senegal

Otto Addo - Gana

Rigobert Song - Camarões

Jalel Kadri - Tunísia

Gregg Berhalter - Estados Unidos

Graham Arnold - Austrália

Hajime Moriyasu - Japão

Paulo Bento - Coreia do Sul

Hervé Renard - Arábia Saudita