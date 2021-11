Fernando Santos e os seis jogadores em risco de exclusão: "Tomarei as decisões certas..."

Declarações de Fernando Santos na antevisão ao jogo com a Irlanda, quinta-feira (19h45), de apuramento para o Mundial.

Seis jogadores em risco de exclusão: "O jogo mais importante é com Irlanda. Tenho confiança em todos os jogadores. Mais do que levar ou não amarelo, há que pensar também naquilo que é a forma de estar em campo. Vão para dar tudo, para disputar cada lance, mas quando sabes que um amarelo te impede de estar no próximo jogo, isso pode condicionar-te de alguma forma. Vou analisar bem. Vamos colocar uma equipa forte. Tomarei as decisões certas para mim."

A Irlanda: "Vai ser um jogo duro, provou em Portugal que é uma equipa competitiva. É embalada pelo público, nunca sai do jogo, nunca se entrega. Luta muito e sabe jogar, mostrou-o cá. Tenta procurar jogar em ataque organizado e quando não consegue tem como alternativa o ataque à profundidade."

Lição do jogo no Algarve: "Aos 15/20 minutos podíamos estar a ganhar 2-0. Tivemos uma grande penalidade e uma bola no poste. O importante a retirar desse jogo é o período entre o lance ao poste e o fim da primeira parte. Entrámos num jogo mais partido, ataque e contra-ataque, que agrada mais à Irlanda e não ajudou a nossa equipa. Na segunda parte a equipa reagiu bem, já não permitiu à Irlanda essa capacidade de criar tantos problemas."