Fernando Santos e os jogadores estreantes: "Corresponderam"

O selecionador português mostrou-se satisfeito no final do jogo particular com o Catar.

Pontos positivos e negativos: "Tiramos essencialmente mais pontos positivos. Fomos uma equipa equilibrada. Controlámos o jogo nos vários momentos. Sempre a recuperar a bola com qualidade e mesmo assim continuar a atacar. A equipa esteve muito compacta. Mesmo quando esteve em processo ofensivo. Há sempre coisas que se podem melhorar mas penso que se tirou mais coisas positivas do que negativas."

Gestão para o próximo jogo: "Interessa-me questões táticas. Se os meus jogadores correspondem ao que eu quero. Isso é que é importante."

Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão estrearam-se: "Corresponderam ao que eu esperava."