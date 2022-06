Fernando Santos e a marca dos 100 jogos: "Mais importante do que isso..."

Fernando Santos, no jogo com a Chéquia

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, após o Portugal-Chéquia (2-0), partida relativa à terceira jornada da Liga das Nações

100 jogos à frente da Seleção Nacional: "Tem sempre um sabor especial, não sou indiferente a 100 jogos à frente do meu país, mas mais importante do que isso é ter conquistado o que conquistámos e seria mais importante vencer um Campeonato do Mundo por Portugal".

Jogo: "A Chéquia podia ter criado alguns problemas, tem um jogo muito fechado e criou muitos problemas à Espanha. Os jogadores não são máquinas, com o cansaço o cérebro começa a pensar mais na capacidade individual do que no coletivo. Esse fulgor que tinha acontecido antes acabou por desaparecer na segunda parte. Visto de fora a Chéquia pode parecer um adversário fácil mas não é. Tivemos um momento de perda de bola em que podíamos ter sofrido e foi em lances assim que a Chéquia marcou dois golos à Espanha".

Suíça: "Vamos procurar vencer outra vez, é isso que nos dá confiança. Não só apurarmo-nos [para a final four] é o objetivo, mas também estarmos muito fortes na fase final".