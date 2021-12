Fernando Santos e o sorteio: "São duas janelas muito difíceis, onde há muito cansaço

Selecionador de Portugal reagiu ao sorteio da Liga das Nações

Sorteio: "Ninguém quer ninguém. É a nata da Europa. Não vale a pena antecipar favoritismos ou o que quer que seja, porque até lá muita coisa vai mudar. É um grupo muito consistente. Nao se pode excluir a Suíça que tem estado sempre presente e atirou a Itália para o play-off."

Favoritismo Portugal e Espanha: "Uma prova muito rápida. São quatro jogos e torna tudo menos previsível. Depois vai-se disputar logo em junho e em setembro e depende muito de como se chegar a essa altura, porque são duas janelas muito difíceis, onde há muito cansaço. Portugal e Espanha têm jogadores em campeonatos muito fortes e que chegam às fases finais das provas europeias. Tivemos isso no Europeu, onde vários dos nossos jogadores chegaram com uma performance física longe do desejável. Vai depender muito do momento de forma dos jogadores."

Duas janelas: "O crescimento faz-se na prova de uma forma mais constante, porque nao temos tempo para trabalhar ao nível do treino, da evolução e do pensar em jogo. O crescimento pode ser feito de jogo para jogo, onde podemos corrigir. Mas numa janela de jogos muito apertada é mais complicada. Mas não é por aí. Temos que preparar esses jogos com concentração. Na primeira edição vencemos, na segunda fizemos uma qualificaçºão de muita qualidade a disputar até ao fim com a França, que acabou por ser campeã."

Play-off: "Agora estamos totalmente centrados no play-off de março. Isso é que é fundamental para Portugal e o grande objetivo. Só depois passamos para a Liga das Nações, onde temos uma palavra a dizer. Cada vez mais vai ser uma competição maior e Portugal já tem lá o nome inscrito."