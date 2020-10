Fernando Santos: "Uma coisa é humildade, outra coisa é dizer que eles vêm aí..."

Selecionador nacional fez a antevisão ao jogo de domingo com a equipa francesa.

Regresso a França: ""As primeiras memórias são o primeiro jogo, a primeira vez em que me sentei no banco da Seleção [em 2014] e ouvi o hino como representante de Portugal. Obviamente depois houve a final do Europeu, algo que estará sempre presente na nossa vida. Não vale a pena dizer que isso não teve importância. Mas não tem nada a ver com o que vai acontecer no domingo. É um jogo diferente, estamos a disputar uma prova de jogos na Liga das Nações, queremos vencer".

O que há a melhorar em relação ao jogo com Espanha: "O que tem de ser diferente é não cometer erros e conseguir afirmar o nosso ADN do jogo, para não passarmos as dificuldades que passámos com Espanha. Alertei os jogadores, falámos sobre o jogo com Espanha, houve muitas coisas positivas também. Analisámos em conjunto e está encontrado o caminho para voltarmos a não ter essas dificuldades, mas só o jogo o irá ditar. Vamos enfrentar um adversário poderosíssimo, campeão do Mundo, coletivamente e individualmente é uma das melhores equipas no Mundo. Vamos colocar em campo os nossos princípios de jogo, sabendo que a França com que jogámos nos últimos quatro anos não é igual, pelo menos nestes últimos três jogos. No último jogo jogou em 4-4-2 losango, nos dois anteriores num 3-4-1-2, analisámos isso, dando ênfase ao que temos de fazer como equipa. Se retirarmos isso à nossa equipa, o nosso ADN, vamos ter muitas dificuldades. Temos humildade para reconhecer o valor dos adversários".

Diferença entre humildade e subserviência: "Não vou dizer como é que Portugal vai abordar o jogo, deixo a estratégia para os meus jogadores. Se fomos ver os últimos 10 ou 15 anos, se calhar França perdeu um ou dois jogos no seu país. É uma das melhores equipas do Mundo. Uma coisa é saber disso, outra coisa é irmos a jogo a pensar que não vamos ganhar. Vamos com o sentido de ganhar, como fizemos em todos os jogos. Temos de estar no topo em todos os momentos do jogo. Humildade e subserviência são coisas diferentes. Uma coisa é a humildade, o respeito. Outra coisa é dizer que eles vêm aí, ou que eles são melhores... A minha equipa vai tentar colocar em campo o que praticámos nos últimos jogos. Se estivermos ao melhor nível, não vai ser fácil para Portugal, mas também não será fácil para França".