Fernando Santos e o futuro: "Vamos conversar, demissão não faz parte do meu leque"

Fernando Santos no final do Marrocos-Portugal (1-0), dos quartos de final do Mundial'2022

"Em Lisboa vamos conversar com o presidente [Fernando Gomes] e entender o que é melhor para a seleção portuguesa", disse Fernando Santos à Sport TV no final do Marrocos-Portugal (1-0), dos quartos de final do Mundial'2022.

Geração de talento: "Esta geração vai continuar a ter oportunidades para fazer coisas muito boas, não tenho dúvidas, mostrou isso aqui. Mas é uma desilusão, a equipa estava alegre, confiante e motivada, era muito forte. Estávamos convencidos que podíamos chegar à final e vencer."

Continua à frente da Seleção a partir de amanhã? "A partir de amanhã? Vou para Lisboa e depois vou conversar com o presidente e entender o que é melhor para a seleção portuguesa. Sempre, depois de qualquer competição, eu e o presidente falámos e vemos o que vamos fazer. Ao chegar a Portugal com serenidade vamos falar e ver qual é a análise que vamos fazer."

Fracasso? Demissão? "Não sei se foi um fracasso. Não se coloca o apresentar a demissão. Estou aqui desde 2014, demissões não faz parte do meu leque. Não fomos tão longe, sim, a equipa tem qualidade, podíamos ter feito melhor, os jogadores trabalharam muito. Há dias em que falta uma pontinha de sorte e hoje foi um caso desses."