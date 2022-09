Fernando Santos e as substituições: "Não correu bem e a Espanha foi empurrando"

Declarações à Sport TV do selecionador nacional, Fernando Santos, após a derrota contra a Espanha (1-0) na Liga das Nações

Alterações: "Tentei abrir colocando o João Mário, que é um jogador de posse, para continuar a controlar o jogo. Depois e a seguir não era para sair o Jota, mas vem de período sem jogar com assiduidade e pediu para sair. Eu queria era dar dinâmica ao meio-campo com Vitinha, ele pode fazer isso muito bem, e a entrada do Leão para dar profundidade."

Efeitos das substituições: "Não correu bem e a Espanha foi empurrando, acabou por marcar na única oportunidade. A Espanha empurrou no seu estilo normal. Podíamos até depois ter empatado. No futebol não há justiças ou injustiças. Tinha o Palhinha para entrar para dar consistência e o João Félix para dar velocidade, mas nem tive tempo de fazer a substituição. Surgiu o golo e acabei por fazer só uma."