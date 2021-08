Fernando Santos e as opções tomadas: "Essa é a parte interessante da questão"

Selecionador português em conferência de imprensa tendo em vista os jogos com República da Irlanda e Azerbaijão, de apuramento para o Mundial. Pelo meio há particular com o Catar.

Questionado sobre o porquê de não levar jogadores como Sérgio Oliveira e Pizzi, que já foram chamados à Seleção no passado, e, ao invés, chamar Otávio, que se vai estrear, Fernando Santos explicou que fez as escolhas de acordo com as "características dos jogadores que podem servir melhor" as ideias para os jogos que aí vêm.

O selecionador de Portugal explicou que tem uma lista de 40 jogadores à partida e, depois, o exercício que tem de fazer é ir tirando jogadores até chegar à lista final de 25.

"Mas quem é que sai? Essa é a parte interessante da questão. Eu escolhi 25. Na minha perspetiva, devia vir o João e não o Manel... eu escolhi estes porque entendo que eles têm características que me podem servir melhor. Colocámos lá 40 jogadores e o exercício é o de tirar jogadores. E há uma série de fatores que nos levam a tomar as decisões. Um exemplo: tenho seis laterais-direitos na lista e só podem ir dois. São todos muito parecidos, mas depois tenho de afinar o meu critério, porque vou deixar quatro de fora. Eu respeito muito bem as opiniões de cada um. Os comentários que têm a ver com 'clubites' e empresários são ataques de caráter e dou de barato, não passo cartão. Mas tudo o resto eu aceito de forma clara", referiu.