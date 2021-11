Fernando Santos e a Turquia: "Não podemos olhar para o que aconteceu no Euro"

Reação do selecionador nacional ao sorteio do play-off para o próximo Campeonato do Mundo

Turquia: "É uma equipa com bons jogadores. Só em março podemos ver isso. Há que contar com a Turquia. A Noruega esteve próximo e a Turquia aproveitou bem. Não podemos olhar para o que aconteceu no Campeonato da Europa, as equipas que tiveram bem e menos bem. Temos de analisar as equipas. No plano teórico, vamos defrontar duas equipas que vão jogar em 4-3-3. Não há que pensar em adversários que jogam de outra forma, à partida, claro, dentro dos dados que temos. Há que olhar bem para a Turquia para estarmos bem preparados."

Momento do jogo: "Preferia que fossem já. Em março, será mais favorável, mas apenas pela questão do tempo, mas preferia que fosse agora."