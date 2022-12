Declarações do selecionador português, antes do confronto com a Suíça, marcado para esta terça-feira (19h00) e referente aos oitavos-de-final do Mundial

Cristiano Ronaldo no Al Nassr? "Não falei com Ronaldo sobre isso. Tive uma palestra com os jogadores, mas não teve nada a ver com essa questão. Nem sabia. Disseram-me há pouco que estava no jornal Marca. Está totalmente focado no Mundial e em ajudar a equipa. Foi sobre isso que falamos."

Suíça: "Vai ser um jogo tremendamente difícil. São duas equipas muito fortes, oitavos de final. Jogo muito duro, mas Portugal acredita que vai ganhar."

Saída de Ronaldo: "Vamos dividir em duas partes. Quando acabou o jogo, fui à flash e depois segui diretamente para a conferência. Repito: no campo não ouvi nada. Ele estava muito longe. Só vi ele a discutir com o jogador da Coreia. Segunda parte. Se já vi as imagens? Já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. A partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa. Estão resolvidos, terminaram. Ponto final. Agora é pensar no jogo de amanhã e todos estão totalmente disponíveis e focados para o jogo de amanhã."

Titularidade de Ronaldo? "Só dou a equipa no balneário. Sempre foi assim. O assunto está terminado. Estão todos disponíveis."