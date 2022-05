Fernando Santos e a renovação dos centrais: "Primeiro critério é a qualidade, não a idade"

Fernando Santos, selecionador de Portugal, anunciou esta sexta-feira os convocados para os jogos da Liga das Nações: com Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se Suíça (5) e República Checa (9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12).

Jogos da Liga das Nações como antecâmara para o Mundial: "É importante, sim, ver estes jogadores em contexto de treino e jogo. Será importante, porque em setembro só teremos dois jogos. Até prepararmos o Mundial, muita água vai correr sob a ponte. Há jogadores que não estão nesta convocatória, e que podiam estar por falta de condições físicas, como o Rúben Dias e o João Félix. O mais importante é começar a pensar no futuro, a participação no Campeonato do Mundo, mas não sobretudo no contexto de jogadores, e sim cimentar o que fizemos no play-off. Convém melhorar, corrigir e manter o que está bem feito. Estes jogos servirão de projeção para o que aí vem no Campeonato do Mundo."

Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício: "Ninguém tem vantagem. São opções. Se não acreditasse neles, não eram eles a cá estar. Quando os selecionadores não confiam, não convocam. Tenho confiança ilimitada no Rui Patrício e em todos. Partem do zero."

Renovação do eixo defensivo: "É natural a renovação. A discussão é normal. Fala-se muito de forma abrangente, mas parece que é só em relação aos centrais, face à idade elevada. Idade não tem a ver com a qualidade. Se entender que são os jogadores que me dão mais garantias, tudo bem. Se pensarmos, desde que aqui estou, 27 jogadores afirmaram-se na seleção, um deles com 18 anos, outros com 21, 22, 23... Foi feita uma renovação natural e vai continuar. Será sempre feita em todo o lado. Mas o primeiro critério é a qualidade, não a idade. Temos de analisar os jogadores e decidirmos, tecnicamente, quem será que vai estar no Mundial."