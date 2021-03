Fernando Santos e a relação com Ronaldo: "Futuro? Os conselhos vou dá-los pessoalmente"

Selecionador nacional abordou a relação de amizade que mantém com o craque da Juventus e admite que lhe dará conselhos sobre o futuro caso tal lhe seja pedido pelo jogador.

Conselhos a Ronaldo sobre o futuro: "Os meus conselhos ao Ronaldo vou dá-los eu pessoalmente. A primeira vez que fui treinador do Ronaldo ele tinha 18 anos, já lá vão muitos muitos anos, 18, sempre tivemos uma relação muito próxima, sempre conversámos muitas vezes. Conversas entre amigos, não é o caso quando ele está na Seleção Nacional, aqui é treinador/jogador. Quando é relação de amigo, se ele precisar e quiser conversar sobre esse assunto, direi o que penso. Agora não me compete responder naturalmente aqui. Não me cabe a mim falar sobre Cristiano Ronaldo."

Como estará Ronaldo psicologicamente? "Ronaldo desde muito novo que representa a seleção, sempre representou com a mesma ambição, paixão, vontade alegria, sempre que se apresenta na convocatória da Seleção sente-se a alegria dele, o prazer, a forma como vai logo interagir. Ser jogador top não chega. Não espera que os outros vão ter com ele, antes pelo contrário, aproxima-se, adora estar aqui, não tenho dúvidas que em termos mentais vai estar muito fortíssimo para os jogos da Seleção."

Ronaldo com mais ambição por ainda não ter conquistado um Mundial? "Mais ambição não, se tudo correr bem Ronaldo tem sempre essa ambição tremenda de conquistar títulos. O único que faltará na carreira de Cristiano, na realidade, neste momento, é um Campeonato do Mundo a nível de seleção. Mas não é só ele. Todos estão empenhadíssimos, querem ganhar todas as provas, querem ganhar um Campeonato do Mundo, querem lutar por vencer. Eles sabem que têm de ganhar estes jogos porque senão depois não terão essa oportunidade."