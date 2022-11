Fernando Santos e a reclamação do selecionador do Gana: "Com esta tecnologia toda..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a vitória por 3-2 sobre o Gana, esta quinta-feira.

Selecionador do Gana disse que o árbitro deu um presente especial a Ronaldo, no lance do penálti: "Tenho um grande respeito pelo meu colega, não vou fazer comentários sobre as declarações dele. Ele defende os seus interesses. Há VAR, há árbitro, é difícil estas coisas passarem. Se não fosse penálti, o VAR teria dito."

Ainda sobre o penálti: "Com esta tecnologia toda... As redes sociais podem dizer o que quiserem. Mas se o VAR tivesse entendido que não era penálti, teria chamado o árbitro. Eu também achei que no lance com o Félix o árbitro devia ter ido ao VAR. Achei que no lance que podia dar a expulsão ao jogador do Gana, o árbitro devia ter ido ao VAR. Mas é o que eu acho. Se o VAR não chamou, é porque achou que não era preciso."

O que é preciso corrigir? "Não estou preocupado. Vamos olhar para o jogo e perceber o que não esteve bem. O que devíamos ter feito era fácil, era ter a bola e sair em contra-ataque. Fizemos isso bem duas ou três vezes. O Gana já estava partido, a subir com tudo, havia muito espaço para jogar. Com a nossa qualidade, podíamos facilmente ter resolvido o problema."

Alguns jogadores saíram cabisbaixo: "Os jogadores são responsáveis, são profissionais. É normal que um ou outro tenha saído de cabeça mais embaixo, mas têm de levantar a cabeça, porque Portugal ganhou. Têm de pensar que conseguem fazer muito melhor e seguir em frente."