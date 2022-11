Fernando Santos e a questão dos direitos humanos no Catar: "Alguns ainda não eram nascidos..."

Declarações do selecionador nacional, antes do confronto com Gana, marcado para quinta-feira (16h00).

Onde Portugal pode chegar? "O que nos propomos é em dar uma grande alegria aos portugueses. É isso que vamos tentar fazer, com o máximo de intensidade, entrega, paixão e com a qualidade que eles têm. É isto que vamos entregar aos portugueses, que nos têm dado um apoio fantástico desde 2016. O português pode estar dividido com as convocatórias, mas quando começar o jogo, as praças vão estar cheias e as pessoas agarradas ao televisor. Aquilo que nos move é dar uma grande alegria aos portugueses."

Uso de braçadeiras e polémicas com o Catar "Sou um defensor dos direitos humanos há muitos anos. Alguns ainda não eram nascidos e eu já lutava pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Ainda há uma semana fiz um vídeo sobre os direitos humanos, pelo respeito pelo outro e pelo próximo. Há muitos anos que luto por estas questões. Agora, há outras questões que não têm a ver comigo, com selecionadores e com os jogadores. São questões burocráticas e da FIFA, deixo isso a quem de direito. Eu sou um defensor intransigente dos direitos humanos."

Teste com Nigéria sem Ronaldo: "Fizemos um bom jogo, é verdade, e acredito que a equipa vai repetir com o Gana. A equipa jogou com alegria, dinâmica, garra e imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo com uma grande capacidade de organização e principalmente de reorganização de jogo, nomeadamente a reação à perda de bola e organização defensiva. Fizemos 35 minutos muito bons a esse nível, mas depois entrámos num período em que nos desligámos do jogo. Apesar dos 4-0, hove fases em que isso aconteceu. Tivemos algumas falhas desnecessárias. Para percorrer o resto do caminho do código postal uma das coisas que temos de eliminar é não cometer essas falhas desnecessárias. Temos de eliminar estas falhas desnecessárias, porque assim ficamos mais perto de alcançar o que queremos."