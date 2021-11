Fernando Santos e o regresso de Félix: "Jogadores lesionados dificilmente podem entrar"

Declarações do selecionador nacional, no anúncio da convocatória para a dupla jornada, diante de Irlanda e Sérvia

Preocupação? "Não, análise. Temos de ter esses fatores em conta. para além dos jogos e do que apresentam os adversários. Se entramos com preocupações...Temos que discutir, olhar para o adversário. Os adversários jogam mais ou menos com o mesmo perfil. Mas não é a mesma coisa. Um joga em 3-4-2-1, outro em 3-4-1-2. Depois, as características dos jogadores. Na Irlanda vamos encontrar equipa aguerrida, estádio cheio. É uma equipa que trabalha muito, forte nas bolas paradas, na transição. Ganha ânimo com o seu público. É bom para nós. Os nossos jogadores conseguem responder bem a qualquer adversário. Temos condições para vencer."

Félix? "Os jogadores lesionados dificilmente podem entrar nas convocatórias. Nas últimas duas convocatórias, Félix não tinha condições para entrar. Temos lote alargado que nos permite escolher. Há uma coisa que condiciona sempre: os jogadores lesionados."

Novidades: "O que é importante é quem foi convocado e não tanto o porquê. É uma discussão académica: porque é que aquele vai. Tenho um lote de 31 jogadores e escolhemos os melhores. Não é desvalorizar quem veio."