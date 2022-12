Fernando Santos e a importância do primeiro lugar: "Nem eu nem o Tite estamos preocupados..."

Declarações do selecionador nacional, antes do confronto com a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira (15h00)

Lesão de Nuno Mendes: "Infelizmente, vai estar fora. Vai continuar connosco por vontade do jogador. O clube acedeu, acha que pode recuperar aqui. Demonstrou uma enorme vontade de estar connosco. Reflete bem a união da equipa. É importante e agradável."

Gestão? "O mais importante é a confiança. Não vou ter três jogadores para amanhã. Os jogadores apareceram em grande forma, mas jogar de 4 em 4 dias... Há cansaço, cansaço causa fadiga, fadiga causa lesões. Temos jogadores com fadiga, temos jogadores com amarelo. Em qualquer circunstância, a minha confiança é plena. Irá jogar a equipa que tenho mais confiança."

Ficar em primeiro lugar permite mais 24 horas de descanso: "É diferente jogar com 3 dias do que com 4. É o mais importante. Percebo a questão de fugir ao Brasil. Mas nem o Tite nem o Fernando Santos estão preocupados. É muito mais importante a questão das 24 horas [do que a de evitar o Brasil]. Com 4 dias já é difícil, 3 seria pior. É um dos aspetos mais importantes."

As lesões: "Estou perfeitamente tranquilo. Não fico pessimista por algum jogador não poder. Fico triste por eles. Fico muito triste pelo Nuno Mendes, todos ficaram. Queremos compensar essa impossibilidade de eles estarem presentes. Temos uma das melhores gerações. Todos acham que é verdade, agora é provar no campo."