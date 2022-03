Fernando Santos e a geração de ouro: "Tenho pena de afirmar isto..."

Declarações de Fernando Santos no final do Portugal-Turquia (3-1), partida das meias-finais do play off do Mundial de 2022

O que lhe passou pela cabeça no pénalti: "Que tínhamos de dar a volta. Era um momento difícil, porque Portugal controlou sempre o jogo. Durante os primeiros 25 minutos de forma tremenda, depois o jogo ficou um pouco mais equilibrado. Não é fácil fazer o pressing. Surge o cansaço. Depois voltámos a fazer o que estávamos a fazer, fizemos o segundo golo, entrámos bem na segunda parte, criámos varias ocasiões... Não fizemos o terceiro golo que acabaria com o jogo. Depois sofre-se um golo... Mas acreditei sempre que Portugal teria condições para vencer."

Nova geração e a geração de ouro: "Esta geração que toda gente pede que seja substituída é a única de ouro em Portugal Tenho pena de afirmar isto, mas foi a única que conquistou uma medalha de ouro. Se a pergunta tem que ver com a qualidade do jogador português? Sim. Quando pensamos em trocar estes.... Portugal sempre teve grandes jogadores, mas esta é a única de ouro, porque ganhou o ouro."