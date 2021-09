Fernando Santos e a garrafa de vinho do Porto: "Não devo nada, mas se De Biasi quiser muito..."

Selecionador nacional assegura que não deve uma garrafa ao técnico do Azerbaijão, mas

Antes do duelo entre Portugal e Azerbaijão, que a equipa das Quinas venceu por 3-0, em Baku, o selecionador da equipa anfitriã, Gianni De Biasi, revelou que Fernando Santos lhe devia uma garrafa de vinho do Porto, apontando o motivo. "Gostaria de lembrar que Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto, porque se tornou selecionador de Portugal graças a mim e depois foi campeão europeu em 2016. Esse jogo foi no dia 7 de setembro de 2014", explicou, em alusão à derrota frente à Albânia, então orientada pelo italiano, que ditou a saída de Paulo Bento do comando técnico das Quinas.

Ora, esta terça-feira, após o triunfo contundente da Seleção Nacional, o Engenheiro assegurou que nada deve ao treinador dos azeris, mas ressalvou que, se este fizer "muita questão", poderá enviar-lhe a tal garrafa.

"Ele já me tinha dito isso lá [no jogo da primeira volta], não lhe devo nada, que saiba. Mas se ele estiver muito interessado numa garrafa de vinho do Porto, qualquer dia mando-lhe uma", atirou Fernando Santos na zona de entrevistas rápidas.