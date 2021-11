Fernando Santos e a decisão na Luz: "Os jogadores não estão preparados para empatar"

Declarações do selecionador nacional em conferência de antevisão ao duelo decisivo contra a Sérvia, referente à fase de qualificação para o Mundial'2022

Carga emocional do jogo com a Sérvia: "Espero uma Sérvia igual aos outros jogos. Não vejo uma postura diferente. A Sérvia nunca jogou de forma diferente contra nós desde março de 2015, em seis jogos. Aposta muito para ganhar, ter situações para fazer golo. É uma equipa com uma linha de três defesas, dois laterais ofensivos, três médios e dois avançados. Os jogadores têm qualidade, gostam de ter bola e circula-la. Conhecemos bem a Sérvia, sabemos como reagem quando não estão em posse e o que fazer nesse momento. Não é uma equipa que se altere. Vamos procurar vencer. Quanto à carga emocional, estamos mais do que habituados. Os jogadores têm jogos decisivos nos clubes e na Seleção."

Chave para vencer o jogo e a influência de bastar um empate: "Não é isso [empate] para que os jogadores estão preparados. É necessário concentração, paixão, organização e confiança. São parâmetros fundamentais para criar problemas à Sérvia e marcar golos. Temos que ser equilibrados e fortes a defender. É isso que temos que fazer."

Impor registo desde o início: "Não me parece que será um jogo de paciência, mas nenhuma equipa vai jogar "à maluca", com todos virados para a frente. Apesar de ter que ganhar, a Sérvia joga sempre para ganhar e não será desequilibrada. Nenhuma equipa vence assim, terão muito mais riscos a correr. Tal como nós."