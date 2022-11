Fernando Santos diz que o "3-2 não faz sentido nenhum"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a vitória por 3-2 sobre o Gana, esta quinta-feira.

Análise ao jogo: "O 3-2 não faz sentido nenhum. Temos de tirar as coisas importantes, as muito positivas. Tivemos uma primeira parte não totalmente conseguida, mas com a equipa muito organizada, reativa à perda. O Gana não nos conseguiu incomodar. Jogaram com um bloco muito fechado. Tivemos muita posse de bola, mas faltou agredir o adversário, agredir com bola, no espaço. Muitas vezes ganhámos o meio-campo e voltámos para trás. Mas a partir dos 30 minutos melhorámos muito esse aspeto. Criámos ali duas ou três situações de golo. Controlando, mas sem grandes oportunidades. Disse isso aos jogadores ao intervalo, disse para manterem a postura, com foco no jogo, com personalidade. Tivemos uma segunda parte boa, fizemos o golo. E depois não sei, acontecem estas coisas que não deviam acontecer. Depois acordámos outra vez, voltámos ao jogo..."

Dois golos pelo lado direito: "O problema foram os golos deles, não os nossos. Foi pelo lado direito, dentro da área... Bem, mas isso fica para os meus jogadores."

Contas do grupo: "São três pontos importantes. O empate não me interessa. Mais uma vitória e podemos seguir em frente."