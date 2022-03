Fernando Santos diz que este é o momento "mais importante" à frente da Seleção

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, aquando do anúncio da lista de convocados para o play-off de acesso ao Mundial'2022.

Momento mais difícil à frente da Seleção: "O mais difícil não. É o mais importante, sem dúvida. Já foi referido isso. Temos um objetivo que queremos cumprir. O desejo também pertence ao povo. Estes dois jogos serão por Portugal, como foram outros noutros anos. É uma demonstração clara a forma como os bilhetes foram vendidos para o primeiro jogo no Estádio do Dragão. Temos que pensar menos individualmente e focar no que é a equipa."

Ficar ligado ao eventual falhanço de não ir ao Mundial: "Não sou só eu. Somos todos. Eu, jogadores. Se não conseguirmos alcançar o objetivo, isso ficaria na história. É indiscutível. O foco não é esse. Estamos convictos que, juntos, vamos alcançar o objetivo. Não estamos preocupados com as leituras no futuro. O que importa é o presente. A partir do dia 29, os jogadores vão continuar a jogar e eu a treinar."