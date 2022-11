Fernando Santos diz que ataque a Alcochete influenciou Mundial'2018: "Vários chegaram sem clube..."

Declarações do selecionador nacional, antes do confronto com Gana, marcado para esta quinta-feira (16h00)

Comparação com Mundial 2018 e Euro: "É essencial, a confiança é fundamental. A única palavra que está escrita é "nós". O jogo vai determinar, mas isso é um ponto de partida. O Mundial'2018 veio a seguir a um incidente, que não foi relacionado com um jogador, mas de outra ordem, e não foi uma tomada de posição pessoal. Seis ou sete jogadores chegaram ao estágio à Rússia sem clube ou se saíam ou não dos clubes onde estavam. Todos nós falávamos nisto. Costumo dizer, por brincadeira, e que é verdade, que vi um jogado a falar sobre o assunto com o chefe da Guarda durante muito tempo, o que é normal, porque as suas vidas estão em jogo. O ambiente também era muito bom, como é hoje, mas desviou um bocado as atenções, porque eram muitos jogadores. Tivemos jogadores a fazer contratos naquela altura, outros a renovar e outras a saber que não ficavam nos clubes. Foi difícil. Este 2021 teve muita a ver com o covid-19, com as viagens. Agora, desde o primeiro dia que chegaram ao estágio em Portugal, é evidente esta alegria, esta vivacidade e este querer. É uma alegria espontânea e que eles vão colocar em campo amanhã."