Fernando Santos, Diogo Costa e as críticas do FC Porto: "Vamos pensar com calma"

Selecionador português foi questionado sobre a não utilização do guarda-redes nos compromissos anteriores, o que motivou reparos do FC Porto.

Fernando Santos voltou a chamar Diogo Costa aos trabalhos da seleção portuguesa, depois de na anterior ocasião o guarda-redes não ter somado qualquer minuto, mesmo no particular com o Catar. Um dado que mereceu críticas do FC Porto e comentado esta quinta-feira pelo selecionador.

"Vamos ver. Temos dois guarda-redes que normalmente têm presença na Seleção Nacional. Dois grandes guarda-redes, quer Rui Patrício quer Anthony Lopes. Decidiremos com tempo. Da última vez decidimos daquela forma, agora vamos ver. Vamos pensar com calma", respondeu aos jornalistas.

A seleção portuguesa, recorde-se, defronta no próximo dia 9 de outubro o Catar, jogo de preparação, e o Luxemburgo a 12, este de apuramento para o Mundial. A lista de convocados foi divulgada esta quinta-feira.