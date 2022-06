Fernando Santos deixa três jogadores de fora da convocatória para jogo com Suíça

Selecionador chamou 23 atletas para o jogo em solo helvético

Os jogadores David Carmo, Vitinha e Gonçalo Guedes ficaram de fora da lista de eleitos do selecionador Fernando Santos para o jogo contra a Suíça, agendado para este domingo, relativo à segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

O defesa do Braga e o avançado do Valência foram preteridos após estarem na ficha do duelo com a Espanha (1-1), na quinta-feira, já o médio do FC Porto, que recuperou, há dias, de uma infeção por covid-19, falhará mais um jogo da Seleção Nacional.

A nova convocatória do selecionador Fernando Santos é composta por 23 futebolistas. O jogo diante da Suíça, referente à segunda ronda do grupo 2 da Liga das Nações, disputa-se no Estádio de Geneva, a partir das 19h45. Equipas distam um ponto.