Fernando Santos define Ronaldo em poucas palavras e diz: "Não há clubes cá dentro"

Declarações de Fernando Santos esta quarta-feira, na antevisão ao jogo da Liga das Nações com a Espanha, em Sevilha, com início às 19h45 de quinta-feira.

Mensagem de parabéns: "Primeiro, quero dar os parabéns a todos os que venceram competições. Já o fiz pessoalmente a muitos. Deixar os votos de parabéns e a satisfação por aqueles que nos últimos dias, ganharam nas várias modalidades, individual e colectivamente, mas também no futebol. Na Roma, com o Rui e o Sérgio, e com Mourinho, o único que conquistou três provas internacionais. O futebol português é cada vez mais reconhecido por todos."

Conversa com Otávio sobre cânticos insultuosos para com o Benfica?​​​: "Estou aqui desde 2014 e nunca senti clubes cá dentro. O ambiente é o mesmo que sempre foi."

Liga das Nações e triunfo na primeira edição: "Nessa altura, valorizámos a prova e dissemos que o objetivo era vencer, mas também dissemos que só iam dar valor à prova quando outros a vencessem. A verdade é que a França eliminou-nos na fase de grupos [na última edição] e caiu o carmo e a trindade por não termos chegado à final. O objetivo é ir a todos os jogos e competir. Não há preparação para o Mundial. Vai ser uma fase de grupos difícil e o bom da Liga das Nações é que reúne grandes equipas."

Preparação: "Há muitas condicionantes atualmente. Não tem a ver com uma fase final de um campeonato, porque normalmente há mais tempo para isto. Houve muitos que acabaram mais cedo e, por isso, foram chamados mais cedo. O que procurei foi dar quatro dias a cada um, por isso é que o Patrício e o Jota se apresentaram depois. O caso do Pepe foi mais particular, fui eu que achei que era melhor ele chegar no dia 30. Compete ao selecionador gerir isto. O Jota apareceu muito bem, não venceu a Liga dos Campeões, mas conquistou uma Taça de Inglaterra e também a Taça da Liga."

Definir Ronaldo em poucas palavras: "Melhor do Mundo."