"Fernando Santos criou equipa ganhadora, tivemos uma boa conversa"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo contra a Islândia (1-0), na quarta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Disse que ia falar com Fernando Santos, já o fez? Que ilações tirou? "Tivemos uma boa conversa. Acho que o Fernando Santos criou uma equipa ganhadora, é sempre importante para mim falar de futebol e em geral do português. Desfrutei muito. Estávamos no Catar, na reunião do Mundial, e foi muito interessante."

Falta ligação no jogo coletivo? Preocupa? "Procuramos ser uma equipa perfeita. Mas em junho há muita fadiga mental. Hoje tivemos problemas para ter a nossa fluidez e circulação de bola. É importante quando não temos boa circulação, os padrões não estarem bem sincronizados, é importante saber ganhar. É mais difícil para quem tem bola e assume riscos. A Islândia é organizada, mas não joga com risco, joga com jogo direto e bolas longas. É mais fadiga mental que de sincronização dos nossos jogadores."

Esperava estas dificuldades na Islândia? "Já estive aqui duas vezes com a Bélgica. Foi sempre muito difícil. A equipa é sempre muito física, muito forte nos duelos. Hoje, depois de 72 horas... não tiveram nada de sorte frente a Eslováquia, não mereceram perder. Tiveram oportunidades em ataque posicional. Não fiquei surpreendido. Não consentir golos é importante. É frustrante às vezes perder a concentração, é muito fácil."

Islândia pode ser segunda? "Sem dúvida que a Islândia pode ser segunda do grupo. Fizeram coisas boas, agora têm jovens, alguns interessantes. São seleção corajosa, com treinador experiente. O futuro é risonho."