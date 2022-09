Fernando Santos continua a preparar jogo com Chéquia sem João Félix

Jogador do Atlético de Madrid continua ausente.

A Seleção Nacional prosseguiu esta quinta-feira a preparação para o jogo com a Chéquia, agendado para as 19h45 de sábado, sem João Félix. O jogador do Atlético de Madrid ainda não se apresentou no relvado desde o início do estágio.

De recordar que Fernando Santos já dispensou Raphael Guerreiro - rendido por Mário Rui - e Pepe - sem substituto -, ambos por lesão, e que Rafa - substituído por Gonçalo Ramos -renunciou à seleção portuguesa, na segunda-feira.

O selecionador nacional dividiu o grupo em dois, efetuando trabalhos com bola nos primeiros 15 minutos, abertos à comunicação social, enquanto os três guarda-redes fizeram trabalho específico junto de uma baliza.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, esteve novamente presente no treino, acompanhado por Humberto Coelho.

Leia também FC Porto FC Porto aplica fórmula Pepê e Luis Díaz a Gabriel Veron Adaptação do reforço tem-se desenrolado em campo, num caminho semelhante ao que Pepê e Luis Díaz percorreram. Extremo contratado ao Palmeiras ainda não foi titular, mas saltou do banco em todos os jogos