Fernando Santos comenta renúncia de Rafa

Declarações de Fernando Santos

Sobre a renúncia Rafa: "Recebi uma comunicação do Rafa dizendo que não estava disponível para integrar o estágio da seleção por razões pessoais. Ao treinador compete respeitar a decisão. Dei conhecimento à Federação, o Rafa comunicou à Federação. Rafa fez-me o pedido de dispensa do estágio, comunicou à Federação a renúncia [ndr: procedimento habitual]. Temos de respeitar. Todos temos a opinião. Sempre tive uma relação ótima com o Rafa. Tenho enorme respeito pelos jogadores."

A decisão de Rafa: "Não tenho de perceber ou deixar de perceber, tenho de respeitar. Fez um comunicado a dizer que estava indisponível, coisa que não tinha acontecido até agora. Já veio, depois ficou de fora por lesões, há que respeitar."

Pote e Trincão no lugar de Rafa: "Tinha seis para jogar para as alas, se quisesse trocar por um com as mesmas características.No caso de o João Félix estar em condições não teria convocado mais ninguém, tenho seis jogadores para aquela posição."