Fernando Santos comenta mais um recorde de Ronaldo e lembra Eusébio

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a vitória por 3-2 sobre o Gana, esta quinta-feira.

Ronaldo a marcar em cinco Mundiais: "É o que já falamos e vai continuar a falar-se. Os feitos do Ronaldo, um dos melhores jogadores de sempre, o melhor marcador de sempre... vai sempre falar-se de coisas positivas, como também se vai falar sempre de coisas que achamos que são menos positivos. Ronaldo é um fenómeno, como era Pelé, Maradona, Messi e por aí fora. É gente que daqui a 50 anos ainda vamos continuar a falar dela. Uma das pessoas de quem mais falo com os meus amigos chama-se Eusébio da Silva Ferreira, com quem joguei há 50 anos e que para mim era um dos melhores jogadores do mundo. Continuamos sempre a falar deles. Em Portugal e no mundo continuamos a falar dele."

Preocupados após as surpresas da Argentina: "Assustados não. Agora, é daqueles resultados que fazem bem para que se ponha a cabeça no sítio, porque se vê uma equipa a ganhar 6-0, depois a outra 5-0, estes resultados são bons, são positivos, porque alertam. Já ando aqui nos Campeonatos da Europa e do Mundo desde 2012, felizmente, portanto, sei o grau de dificuldade. Os jogadores e, muitas vezes, as equipas facilitam um pouco quando defrontam adversários que não têm tanto nome ou não são tão conhecidos, ou que não jogam nos grandes clubes. Sempre houve surpresa nos Mundiais e sempre continuará a haver. Até porque, como disse na conferência de Imprensa, as equipas evoluíram muito no continente africano e asiático. Chegada de treinadores, muitos jogadores, muita aposta... O Catar, que é o país onde estamos, conheço bem o treinador, e alguns amigos que aqui trabalham falam da evolução do futebol no Catar, com academias a trabalhar há muitos anos. Evolução estratégica, treinadores bem preparados... Vamos dizendo sempre isto, mas quando acontece algo desde tipo serve de alerta."

Impacto do conflito de Ronaldo: "Ele já rescindiu com o clube, já não tem clube mesmo."