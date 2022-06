Fernando Santos comenta Danilo a central e garante mudanças frente à Suíça

Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez este sábado a antevisão ao jogo com a Suíça (19h45 de domingo), no Estádio de Alvalade, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Vai haver mudanças no onze inicial? "Uma equipa nova não será. Isso seria desequilibrar a equipa. Mas algumas alterações haverá sempre. Perante cada jogo, perante o tempo de recuperação entre jogos, haverá alterações no início e no decorrer do próprio jogo. Os jogadores não se apresentaram todos ao mesmo nível fisicamente. Uns acabaram o campeonato mais cedo, tiveram mais dias de férias. Mas todos eles têm um nível muito equilibrado, jogue quem jogar, vai manter-se a matriz do que nós pretendemos para a Seleção."

Rotação vai incluir a baliza? "Inclui tudo. Tenho 26 jogadores disponíveis. Todos me dão absoluta confiança e podem jogar todos. Não tenho aqui jogadores para comer e dormir, estão cá para jogar."

Danilo tem sido opção como central. David Carmo e Domingos Duarte vão poder jogar nesta janela? "O Fonte também tem sido uma alternativa. Desta vez não foi chamado. Confio absolutamente no Danilo como central, joga muito bem nessa posição. E as exibições dele têm refletido isso. Mas não significa que os outros não possam jogar. Os que aqui estão e os que estão nos sub-21. O Gonçalo Inácio e o Tiago Djaló. Na altura de fazer outra convocatória, tomarei as decisões."